Голови ОТГ Тернопільської області збирають підписи за відсторонення Віктора Литвинчука

Ще нещодавно про Тернопільщину говорили, як про лідера з децентралізації. На сьогодні наша область має всі шанси “прославитись” “децентралізаційним” скандалом.

Хоча уряд та міжнародні донори сприяють реалізації реформи відкриваючи у всіх регіонах «Центри розвитку місцевого самоврядування», проте не всі Центри на ділі сприяють реформі.

Тернопільський «Центр розвитку місцевого самоврядування» створений у липні минулого року за сприяння Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України. Мета Центру сприяти зміцненню спроможності органів влади та місцевого самоврядування. Очолив його “молодий” реформатор, якому майже 70 років, більшість з яких він був при владі – Віктор Литвинчук. Займався децентралізацією пан Литвинчук ще з 2015 року, ставши керівником Офісу реформ у Тернопільській області. Нічим особливим, окрім скандалів, цей чоловік не відзначився.

Як стало відомо нашому виданню, незабаром цього “реформатора” можуть “піти”. Спілкуючись з одним з керівників об’єднаної громади Тернопільщини ми дізнались, що наразі голови ОТГ нашої області збирають підписи за відсторонення Віктора Литвинчука з посади директора «Центру розвитку місцевого самоврядування».

«В інших областях такі центри стають справжніми локомотивами розвитку громад, містками між місцевою владою, експертами та донорськими організаціями. У нас же ніхто з Литвинчуком не хоче мати справу. Його не сприймає ні обласна влада, ні керівництво громад. У інший час, ми б закрили на це очі, але зараз реформа у самому розпалі і ми не можемо втрачати такий ресурс як Центр розвитку місцевого самоврядування» – зазначає чоловік. Проте, як виявилось, позбавитись такого керівника буде не легко. «Всі знають, що Литвинчук має “плечі” у Києві в особі колишнього тернопільського мера, а сьогодні заступника міністра, тому й всі закривають очі на його відвертий саботаж реформи. Можливо наше звернення на Мінрегіон та U-LEAD приверне увагу до цієї проблеми» – скаржиться на ситуацію керівник громади.

В Україні така подія стане прецедентом, оскільки в інших областях України «Центри розвитку місцевого самоврядування» роблять усе, щоб громади розвивались і звернення керівників об’єднаних громад за зняття тернопільського директора стане справжнім скандалом.