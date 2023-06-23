Штормове попередження для тернополян

До уваги жителів громади! Штормове попередження від синоптиків. Сьогодні вечером, 23 червня на території області очікуються грози, град та сильний вітер 17 – 22 м/с. На лiвих притоках Днiстра очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 – 0,7 м над поточними рiвнями.

Завтра, 24 червня, синоптики також прогнозують грози та дощі. В мiсцях проходження зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого і схилового стоку на цих вихідних. Прошу усіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.