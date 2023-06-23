Участь в «Армії відновлення» Тернопільщини – Ваш реальний внесок у Перемогу!

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості, станом на 22.06.2023, вже уклали 92 договори, згідно з якими залучили до таких робіт 364 зареєстрованих безробітних. Вони виконують роботи з упорядкування та утримання в належному стані укриттів, здійснюють супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надають допомогу сім’ям військових, плетуть маскувальні сітки, виконують ряд інших робіт.

До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:

– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

– це легальна робота ( укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);

– отримують заробітну плату (не нижче мінімальної (6700 грн)),

– набувають страхового стажу ,

– мають соціальний захист і гарантії.

Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

Уже прийнято майже 30 розпоряджень громад області про організацію та проведення суспільно корисних робіт, якими визначаються їх види, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання.