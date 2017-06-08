Шукають чоловіка, який в центрі побив тернополянина (відео)

Допомогти встановити особу невідомого просять поліцейські Тернополя. Чоловіка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень місцевому мешканцю. Подія трапилась 14 квітня близько 01:30 в Тернополі за адресою: бульвар Т. Шевченка, поруч із закладом громадського харчування «Файне місто».

При вході до приміщення камера відеоспостереження зафіксувала хулігана. Поліцейські просять усіх, хто впізнав зловмисника, телефонувати на лінію «102» або до чергової частини Тернопільського відділу поліції – 27-11-70, (067)-471-66-23.