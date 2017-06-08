В Кременецькому районі зіткнувся мотоцикл та «DAEWOO Sens»

Дана дорожньо-транспортна пригода трапилася 06 червня біля 18:15 в с.Бонівка Кременецького району. 30-річний місцевий житель, керуючи мопедом «Viper 125» допустив зіткнення з автомобілем «DAEWOO Sens», за кермом якого знаходився 33 річний житель с.Підлісці. Внаслідок пригоди водій мопеда отримав травми у вигляді: ЗЧМТ, струс головного мозку, забій правої руки, ссадини лівої кисті, забій правої ноги. Травми у вигляді: ЗЧМТ, забій правого колінного суглобу, ссадини ліктьового суглобу та кистей обох рук отримав також і 31-річний пасажир мопеда. Після надання медичної допомоги у місцевій лікарні обоє постраждалих відпущено додому. Водій «DAEWOO Sens» не постраждав.

У обох водіїв взято забір крові для проведення експертизи на вміст алкоголю.

Транспортні засоби поміщені на спеціальний майданчик Кременецького ВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Усі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з’ясує слідство.

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