Сім’я голови облради Михайла Головка офірувала дзвін для собору Святих Рівноапостольних Костянтина і Єлени у Тернополі



Михайло Головко із дружиною Мар’яною долучилися до будівництва головної святині Православної Церкви України в Тернополі — собору Святих Рівноапостольних Костянтина і Єлени.

Подружжя офірувало для храму дзвін. У четвер, 21 травня, усі дзвони собору освятив Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Чин освячення нових дзвонів є знаменною подією не тільки для парафіян храму, а й для усієї нашої області. Переконаний, вони служитимуть тернопільській громаді протягом віків. Наша сім’я завжди долучається до розбудови українських храмів! Ми з дружиною Мар’яною дякуємо Господу за можливість офірувати дзвони для головної святині Православної Церкви України в нашому краї! – зазначив Михайло Головко. – Дякуємо Предстоятелю Православної Церкви України Епіфанію за мудре та багатолітнє служіння Україні, за безмежну батьківську любов, яку Він дарує усім вірним Православної Церкви України.

Голова обласної ради з дружиною подарували Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію традиційну українську вишиванку.

У свою чергу Блаженніший Епіфаній вручив Михайлу Головку та його дружині Мар’яні відзнаки за те, що долучаються до будівництва українських храмів на теренах Тернопільщини.