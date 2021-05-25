Волосы – отражение состояния здоровья. Роль витаминов

Выпадение волос – это естественный процесс. Однако если на расческе их остается много, а объем прически стремительно уменьшается, то нужно насторожиться. В норме за сутки может выпасть до 100 волосинок. Когда же количество превышает указанный показатель, стоит обратиться к врачу для диагностики проблемы. Ее причины бывают самыми разными: от гормонального дисбаланса до нарушений в работе нервной системы.

В большинстве случаев люди с описанной проблематикой недополучают витамины и минералы в нужном количестве. Соответственно, корректировка питания – обязательная мера. Подробно обо всем сказанном читайте далее.

Причины выпадения волос

Если объем прически перестал радовать, значит, в работе организма есть нарушения, происходят изменения или же полезных веществ, которые поступают из продуктов питания, недостаточно. Аномальное выпадение нередко выступает свидетельством гормональных патологий. В таких случаях щитовидная железа не справляется со своими задачами. Диагностируют гипо- и гиперфункции, резистентность к инсулину.

Проблема особо актуальна для женщин, которые недавно родили. За период беременности прическа становится пышной и красивой под воздействием большого количества эстрогенов, а после родов их уровень стабилизируется. Женщина жалуется на активное выпадение и очень переживает по этому поводу. Стоит ли волноваться? Зачастую – нет, но необходимо обязательно ответственно отнестись к составлению рациона, особенно в период грудного вскармливания. С молоком уходят все полезные вещества, что способствует чрезмерному выпадению.

Родившим и кормящим женщинам специалисты рекомендуют начать прием специальных витаминных комплексов или биодобавок. Это самый простой способ восполнить дефицит микро-и макроэлементов, позаботиться о своем здоровье и красоте. Заказать биологически активные добавки и сертифицированные препараты можно в «Аптеке 9-1-1». Преимущества покупки через этот онлайн-ресурс:

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В онлайн-аптеке покупать выгодно, комфортно и удобно. Однако перед заказом следует понимать, что именно необходимо для здоровья волос. На вопрос может ответить только доктор после изучения результатов назначенных ранее анализов.

Причины выпадения волос:

сильные или частые стрессы;

диеты;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

анемия.

Активное выпадение – это всегда знак, указывающий на то, что нужно обратить внимание на свое здоровье.

Витамины для увеличения густоты волос

От количества полезных веществ, поступающих в организм, зависит качество и состояние прически. Каждое из них отвечает за свои функции, например, аскорбиновая кислота принимает участие в синтезе коллагена.

Заинтересованы в росте волос или видите, что они остро нуждаются в восстановлении? Позаботьтесь о регулярном поступлении в организм биотина и лизина. Выпадения волос не избежать при дефиците витамина В12, параллельно также могут беспокоить периферическая нейропатия и мегалобластная анемия. От его нехватки страдают люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и паразитарными патологиями, а также вегетарианцы.

Часто забывают о незаменимых жирных кислотах, которые являются важными компонентами клеточных мембран. При их дефиците происходят серьезные структурные изменения в волосяных стержнях, значительно хуже усваивается цинк. Его, в свою очередь, называют важным фактором здоровья прически. Недостаток цинка – это неизбежный путь к видимому ухудшению качества волос, их истончению, ломкости и, конечно же, к активному выпадению. Кроме того, страдают ногти: при длительной нехватке цинка развивается дистрофия пластин. Аналогичные процессы происходят при дефиците селена. В достаточном количестве он отлично справляется со следующими задачами:

защитой от старения;

стабилизацией работы щитовидной железы;

нормализацией белкового обмена и нуклеиновых кислот.

Медь – полезное вещество, которое обязательно нужно предоставить организму в достаточном количестве, ведь в противном случае быстро появится седина, произойдет аномальная пигментация. Белые волоски добавляют возраст, а их количество увеличивается очень быстро. Начните прием биологически активной добавки с содержанием меди.