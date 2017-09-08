Які тернопільські дороги ремонтують сьогодні, 8 вересня

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області сьогодні тривають роботи з поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості.

Так, на трасі Львів – Тернопіль ділянка Озерна – Довжанка (км 104 – 118) задіяні декілька ремонтних бригад. Працює установка РЕКС за допомогою якої виконується регенерація дорожнього покриття. Також здійснюється фрезерування. На вже підготовленій ділянці дороги шляховики влаштовують 1200 тонн асфальтобетону вирівнюючим шаром.

Ліквідація ямковості ін’єкційно-струменевим методом продовжується на дорогах Тернопіль – Скалат – Жванець та Бучач – Чортків – Скала – Подільська. Тут, сьогодні заплановано ліквідувати 880 метрів квадратних ямковості.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей спричинених ремонтними роботами. А також бути уважними та дотримуватись безпечної швидкості руху на ділянках ремонту.