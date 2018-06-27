Скільки коштує малина в Тернополі

Розпочався сезон достигання малини, тому зараз можна натрапити на справді домашню ягоду, якій погодні умови цьогоріч посприяли дозріти рясно.

Високий попит на домашні ягоди є характерною і відмінною рисою українського ринку.

Ціна на малину на ринках Тернополя дещо різниться. Залежить від того, свіжа ягода чи ні. Якщо малина пов’яла або пустила сік, таку можна купити за ціною 15-20 грн за літр. Свіжа домашня малина коштує від 20 до 30 грн за літр. Показово, цьогоріч у Тернополі почастішали продажі чорної малини, яка донедавна вважалася рідкісною ягодою.

Пам’ятайте, малина корисна для здоров’я. Свіжа ягода виводить токсини, знижує температуру і навіть знеболює. Її регулярне вживання захищає від вірусів, бактерій і грибків. Вона корисна для людей з радикулітом, анемією і атеросклерозом, нормалізує нервову систему.