Слід бути напоготові до наступної хвилі, незважаючи на зниження числа заражень в останні тижні, — начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук під час його сьогоднішньої гостьової лекції “Пандемія як виклик для удосконалення системи управління закладами охорони здоров’я регіону”.

Він заявив, що «на сьогодні ані в області, ані в Україні немає чіткого розмежування першої і другої хвилі коронавірусу. Однак є розуміння, що бути напоготові, власне, слід до наступної хвилі, незважаючи на зниження числа заражень в останні тижні.

– Наразі в області триває уповільнення спалаху. Але це не означає, що пандемія вже завершується, оскільки вірусний центр в області змістився на територію Кременецького району.

Часті випадки зараження є на Бучаччині та Шумщині – додав він. Фото – з березневого брифінгу очільника УОЗ