Смерть Ромчика Кулака: на суді родичі обвинуваченого погрожували кинути гранату

«Погугліть собі, як хочете знати відповідь на це питання». Це так відповів суддя Миколаївського районного суду потерпілій матері, котра втратила 12 річного сина через неналежне виконання лікарями своїх професійних обов‘язків. Хоч її питання було задане в абсолютно законний спосіб під час судового засідання. І вона на це питання мала право отримати відповідь від обвинуваченого. Але не отримала. Про це розповідає Голова Громадської ради при СБУ Львівщини, адвокат Галина Янко

Отже, 6 вересня відбулося чергове засідання в Миколаївському районному суді щодо справи смерті Ромчика Кулака, котрий помер від завороту кишок через те, що вчасно ніхто з лікарів Жидачівської лікарні його не діагностував.

Сьогодні всі почули дуже важливі речі. Дитину привезла швидка у лікарню, в яку її при такій хірургічній патології, не мали права навіть класти в інфекційне доросле відділення, як і продовжувати «лікувати». Ні в лікуючого лікаря, ні в чергового хірурга не було відповідної кваліфікації для лікування дитини в такому стані в цій лікарні. Адже дитині був потрібен «ДИТЯЧИЙ ХІРУРГ». З діагностики, котра мала бути проведена, не зроблено нічого ( узі, за показами самого обвинуваченого є малоефективне), ренгент черевної порожнини ніхто не робив, бо за словами одного з підозрюваних не було показів!!!!

Ви собі уявляєте це?! Дитина з швидкої поступила з болями у животі, тиском 180, нудотою, її обкололи різними препаратами і вона не мала показів для лікування лікарями відповідної кваліфікації, котрі б призначили ренгент. Хоч і аналіз крові також не свідчив про будь яку інфекцію. Це сьогодні таки з’ясували у суді. Так що робила дитина у дорослому інфекційному відділенні до 3 ночі, відповіді так сьогодні обвинувачений не дав.

В 17:10 дитина поступила в Жидачівську лікарню і тільки в 3 ночі наступної доби було вирішено її транспортувати до Львівського Охмадиту.

Ми почули, що дитина з заворотом кишок САМА, своїми ногами йшла до напіврозваленої машини, котра навіть мигалок як швидкі не мала, щоб її завезли до Львова. Це при тому, що при некрозі частини кишки, будь які рухи заборонені! Їй ніхто не викликав дитячих хірургів зі Львова, ніхто не викликав хоча б нормальної бригади швидкої, котра в найкоротші терміни змогла б доставити дитину до Охмадиту. Натомість підозрюваний сказав, що була тільки в 3 ночі підозра на заворот. І розуміючи це не вжив всіх заходів, щоб не піддавати дитину таким стражданням. І головний висновок. Дитину у Львів віддали в нормальному стані, а в Охмадиті щось пішло не так. І вона потрапила з приймального відділення одразу у реанімацію. Ви тепер порахуйте на хвилинку скільки часу було втрачено? Але найфеєричніше було завершення судового засідання, де одна з присутніх жінок з вервечкою в руках, котра як ми з‘ясували, є родичкою обвинуваченого, почала погрожувати кинути нам гранату. Я попросила викликати судову охорону і фіксувати все це що відбувалося. Драпанула дамочка швидко. Але такого бардаку і тиску на потерпілих з прямими погрозами в суді до потерпілих я вже давно не зустрічала. Не дай Боже комусь потрапити в руки таких лікарів, котрі не мають права вас лікувати, не вміють діагностувати заворот, від котрого вже давно в світі не вмирають при вчасній діагностиці. І ще Володимир Зеленський Офіс Президента України , Ви зустрічалися з батьком хлопчика, що помер, і Ви гарантували справедливість та що більше від таких «кваліфікованих дій лікарів» не помиратимуть діти. Але ці лікарі, принаймі один, ще працює …. І суд затягується роками …. Хіба так має виглядати справедливість?! Максим Козицький можливо Вам не відомо про цю справу, однак, від сьогодні, давайте разом будемо показувати Україні, що на Львівщині є справедливість і що слово котре дав Президент буде дотримано. Сподіваюся, що до наступного судового засідання Львівська обласна прокуратура Прокурор завершить допит обвинуваченого, бо після сьогодні думаю запитань стало ще більше ніж передбачалося у нього. Точно так само, як і сподіваємося що суддя і судова охорона забезпечить безпеку потерпілим батькам в суді.