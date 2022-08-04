“Смілива гривня”: жителі Тернопільщини долучаються до акції

Українці можуть переказати на потреби ЗСУ монети номіналом 10 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень. Національний банк України разом із партнерами оголосив благодійну акцію “Смілива гривня”. Про це розповів Суспільному керівник одного з відділень банку Василь Павлович.

За його словами, за виручені гроші купуватимуть зброю, військову амуніцію, ліки, харчі для українських захисників. Під час акції приймають лише ті монети, які не вийшли з обігу.

Керівник одного з відділень банку Василь Павлович. Суспільне Тернопіль

“Був досвід, коли ми брали монети, які вилучали з обігу. Але цього разу приймаємо тільки ті монети, які в обігу. Банк забезпечений машинками для рахування монет, тому в учасників акції з цим проблем не буде. Але, якщо в людини багато монет, то ми рекомендуємо заздалегідь призначити зустріч. Це можна зробити на сайті банку чи за телефоном. Тоді клієнта обслужать поза чергою”, – говорить Павлович.

Тернополянка Олена Моргун про благодійну акцію “Смілива гривня” дізналася з інтернету. Щоби передати гроші, йде в одне з відділень банку. Каже, скільки копійок назбирала, не рахувала.

Олена Моргун, тернополянка. Суспільне Тернопіль

“Мені здається, їх тут не дуже багато. Колись збирали разом зі сім’єю всі разом у скарбнички. Тепер знайшли. Перерахуємо їх нашим військовослужбовцям”, – каже дівчина.

Монети в банку рахує касирка Ольга Калін.

Ольга Калін, касирка банку. Суспільне Тернопіль

“Монети, які вийшли з обігу, ми обмінюємо на гроші, які зараз в обігу, і віддаємо клієнту. Ті монети, які в обігу, я перераховую і відправляю Збройним Силам України”, – розповіла касирка.

Після того, як гроші перерахували на спеціальний рахунок Нацбанку, касирка видає чек клієнту.

Керівник відділення банку Василь Павлович повідомив, що акція “Смілива гривня” триватиме до 31 жовтня.

“Я думаю, ажіотаж почнеться з першого вересня, коли запрацюють навчальні заклади. В нас, наприклад, у спальних районах завжди активними є школи та садочки. Щоправда, повинен бути хтось з дорослих, хто буде проводити оплату”.

Суспільне