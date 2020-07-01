Сьогодні депутати мають затвердити нові кордони районів Тернопільської області

Реформа субрегіонального рівня наближається до завершення.

Вчора, 30 червня, підкомітет комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув та затвердив нові кордони районів Тернопільської області. Про це повідомляє виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак.

Сьогодні, 1 липня, відбудеться засідання комітету, на якому депутати мають ухвалити фінальне рішення.

Якщо все складеться, то завтра отр имаємо новий районний поділ в Україні, – каже Ігор Гірчак.

Також чоловік розповів, що змінилося відносно попереднього варіанту, погодженого Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, Залозецьку ОТГ пропонується виключити зі складу Кременецького та включити до складу Тернопільського району. Окрім цього Теребовлянську ОТГ та Микулинецьку ОТГ – виключити зі складу Чортківського та включити до складу Тернопільського району.