Сьогодні майже 90 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла

25 листопада майже 90 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:

Борщівський РЕМ с.Озеряни, с.Пилатківці з 10:00 до 16:30 Борщівський РЕМ Мельниця-Подільська, с.Худиківці з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ Скала-Подільська(частково) з 10:00 до 16:30 Борщівський РЕМ м.Борщів (частково) з 10:00 до 16:30 Бучацький РЕМ с.Рублино з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Чабарівка з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Коцюбинці з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Оленівка з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Клювинці з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Садки з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с.Торське з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с. Витківці (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Мусорівці (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Чумалі (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Ст. Збараж (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Залісці (частково) з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Футори з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Гукалівці з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Підберізці (х.Ковтуни) з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Йосипівка,с,Кальне,с.Щепанів,х-р Будова , х-р Маковисько,х-р Барашівка з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Ценів з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Ішків з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Плоске з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Плоске з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Устечко з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Синівці,В.Куськівці,х.Рудка,с.Гриньки,Плиска,Буглів,Білозірка,Люленці,Огризківці, м.Ланівці вул.Вишнівецька,Миру. з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с,Комарївка з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Рідколісся населення. з 10:00 до 16:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Оріховець, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Супранівка, Шевченкове, Дорофіївка, Скалат, Городниця, Качанівка, Лисиченці, Шельпаки, Сухівці, Кошляки, Жеребки, Колодіївка, Жеребки, Панасівка з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ с,Гнильче /садік/ з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Острівець, с Застіноче з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с с Підгайчики Залавє Семенів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Кривки з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ м Теребовля з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Золотники з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. В.Великого 1,3,5,7,9; з 09:00 до 13:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Д.Івачів. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Переходи. вул. Чорний Ліс. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Товстеньке. Чортківського району з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Нагірянка, Долина, Ягільниця. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Колиндяни, Малі Чорнокінці,Чортківського району з 10:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Матвіївці. с.Обич. м.Шумськ, с.Кутянка з 09:00 до 17:00

Про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».