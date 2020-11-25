11:00 | 25.11.2020
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Новини Тернополя 

Сьогодні майже 90 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла

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25 листопада майже 90 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:

Борщівський РЕМ

с.Озеряни, с.Пилатківці

з 10:00 до 16:30

Борщівський РЕМ

Мельниця-Подільська, с.Худиківці

з 09:30 до 16:30

Борщівський РЕМ

Скала-Подільська(частково)

з 10:00 до 16:30

Борщівський РЕМ

м.Борщів (частково)

з 10:00 до 16:30

Бучацький РЕМ

с.Рублино

з 09:00 до 16:00

Гусятинський РЕМ

с. Чабарівка

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

с. Коцюбинці

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

с. Оленівка

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

с. Клювинці

з 09:00 до 17:00

Заліщицький РЕМ

с.Садки

з 10:00 до 16:00

Заліщицький РЕМ

с.Торське

з 10:00 до 16:00

Збаразький РЕМ

с. Витківці (частково)

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

с. Мусорівці (частково)

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

с. Чумалі (частково)

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

с.Ст. Збараж (частково)

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

с. Залісці (частково)

з 09:00 до 17:00

Зборівський РЕМ

с.Футори

з 10:00 до 17:00

Зборівський РЕМ

с.Гукалівці

з 10:00 до 17:00

Зборівський РЕМ

с.Підберізці (х.Ковтуни)

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

с.Йосипівка,с,Кальне,с.Щепанів,х-р Будова , х-р Маковисько,х-р Барашівка

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

с.Ценів

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

с.Ішків

з 10:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

с. Плоске

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

с.Плоске

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

с. Устечко

з 09:00 до 17:00

Лановецький РЕМ

с.Синівці,В.Куськівці,х.Рудка,с.Гриньки,Плиска,Буглів,Білозірка,Люленці,Огризківці, м.Ланівці вул.Вишнівецька,Миру.

з 09:00 до 17:00

Монастириський РЕМ

с,Комарївка

з 09:00 до 17:00

Монастириський РЕМ

с.Рідколісся населення.

з 10:00 до 16:00

Підволочиський РЕМ

Підволочиськ, Оріховець, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Супранівка, Шевченкове, Дорофіївка, Скалат, Городниця, Качанівка, Лисиченці, Шельпаки, Сухівці, Кошляки, Жеребки, Колодіївка, Жеребки, Панасівка

з 09:00 до 16:00

Підгаєцький РЕМ

с,Гнильче /садік/

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

с Острівець, с Застіноче

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

с с Підгайчики Залавє Семенів

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

с Кривки

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

м Теребовля

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

с Золотники

з 09:00 до 17:00

Тернопільський міський РЕМ

Вул. В.Великого 1,3,5,7,9;

з 09:00 до 13:00

Тернопільський сільський РЕМ

с.Д.Івачів.

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

с.Переходи. вул. Чорний Ліс. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

с.Товстеньке. Чортківського району

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

с.Нагірянка, Долина, Ягільниця. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

с.Колиндяни, Малі Чорнокінці,Чортківського району

з 10:00 до 17:00

Шумський РЕМ

с.Матвіївці. с.Обич. м.Шумськ, с.Кутянка

з 09:00 до 17:00

Про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».

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