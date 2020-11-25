Сьогодні майже 90 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла
25 листопада майже 90 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:
Борщівський РЕМ
с.Озеряни, с.Пилатківці
з 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМ
Мельниця-Подільська, с.Худиківці
з 09:30 до 16:30
Борщівський РЕМ
Скала-Подільська(частково)
з 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМ
м.Борщів (частково)
з 10:00 до 16:30
Бучацький РЕМ
с.Рублино
з 09:00 до 16:00
Гусятинський РЕМ
с. Чабарівка
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
с. Коцюбинці
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
с. Оленівка
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
с. Клювинці
з 09:00 до 17:00
Заліщицький РЕМ
с.Садки
з 10:00 до 16:00
Заліщицький РЕМ
с.Торське
з 10:00 до 16:00
Збаразький РЕМ
с. Витківці (частково)
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
с. Мусорівці (частково)
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
с. Чумалі (частково)
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
с.Ст. Збараж (частково)
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
с. Залісці (частково)
з 09:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с.Футори
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с.Гукалівці
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с.Підберізці (х.Ковтуни)
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
с.Йосипівка,с,Кальне,с.Щепанів,х-р Будова , х-р Маковисько,х-р Барашівка
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
с.Ценів
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
с.Ішків
з 10:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с. Плоске
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с.Плоске
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с. Устечко
з 09:00 до 17:00
Лановецький РЕМ
с.Синівці,В.Куськівці,х.Рудка,с.Гриньки,Плиска,Буглів,Білозірка,Люленці,Огризківці, м.Ланівці вул.Вишнівецька,Миру.
з 09:00 до 17:00
Монастириський РЕМ
с,Комарївка
з 09:00 до 17:00
Монастириський РЕМ
с.Рідколісся населення.
з 10:00 до 16:00
Підволочиський РЕМ
Підволочиськ, Оріховець, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Супранівка, Шевченкове, Дорофіївка, Скалат, Городниця, Качанівка, Лисиченці, Шельпаки, Сухівці, Кошляки, Жеребки, Колодіївка, Жеребки, Панасівка
з 09:00 до 16:00
Підгаєцький РЕМ
с,Гнильче /садік/
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с Острівець, с Застіноче
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с с Підгайчики Залавє Семенів
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с Кривки
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
м Теребовля
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с Золотники
з 09:00 до 17:00
Тернопільський міський РЕМ
Вул. В.Великого 1,3,5,7,9;
з 09:00 до 13:00
Тернопільський сільський РЕМ
с.Д.Івачів.
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
с.Переходи. вул. Чорний Ліс. Чортківський район
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
с.Товстеньке. Чортківського району
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
с.Нагірянка, Долина, Ягільниця. Чортківський район
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
с.Колиндяни, Малі Чорнокінці,Чортківського району
з 10:00 до 17:00
Шумський РЕМ
с.Матвіївці. с.Обич. м.Шумськ, с.Кутянка
з 09:00 до 17:00
Про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».