Обязательно ли обращаться к риелтору для аренды квартиры?

Можно ли снять квартиру в Киеве без брокера? Этот вопрос интересует многих квартиросъемщиков, ведь комиссионные риелтора составляют внушительную сумму.

Действующее законодательство не содержит норм, которые обязывали бы обращаться к риелтору для аренды квартиры в Киеве. Поэтому вы имеете полное право самостоятельно найти жилье на профильных интернет ресурсах, досках объявлений или через знакомых, после чего заключить договор с владельцем недвижимости без привлечения посредника.

Почему арендаторы не хотят обращаться к риелторам?

Главный мотив квартиросъемщиков искать жилье самостоятельно – желание сэкономить. За услуги брокера нужно оплатить 50-100% от заявленной стоимости аренды квартиры в Киеве, что при столичных ценах на съемное жилье составляет немаленькую сумму.

Вторая причина – опасение получить услуги низкого качества. Сегодня риелторская деятельность не лицензируется на государственном уровне, поэтому на рынке недвижимости работают как опытные брокеры, так и непрофессионалы.

Что надо учесть при самостоятельном поиске жилья?

Если вы решили снять квартиру в Киеве напрямую у хозяина, надо быть готовым к тому, что придется потратить немало времени и вникнуть в нюансы рынка. Процесс может быть довольно длительным, так что к поискам нужно приступать заблаговременно.

Для поиска предложений аренды квартиры от хозяина надо использовать сайты недвижимости, доски объявлений, тематические группы в соцсетях. Кроме того, сообщите друзьям, родственникам и коллегам о том, что вы ищете съемное жилье, опубликуйте соответствующий пост на своей страничке в социальной сети. «Сарафанное радио» нередко дает хорошие результаты.

На рынке жилья сегодня немало мошенников и аферистов. Чтобы не попасться на их удочку, нужно запомнить главное правило – не вносить никаких предоплат до подписания арендного договора. Сразу отказывайтесь от предложений, в которых вас оплатить просмотр, внести плату за бронь или дать аванс в качестве «свидетельства серьезности намерений».

Не тратьте время на прозвон и просмотр предложений, в которых указана цена аренды на 20% и более ниже среднерыночной стоимости аналогичных объектов. Такие фейковые объявления публикуют недобросовестные брокеры и мошенники, чтобы привлечь внимание доверчивых арендаторов.

Если квартира вас устраивает, внимательно проверьте документы на жилье. Арендодатель должен предъявить оригиналы, в случае их отсутствия стоит отказаться от этого варианта. При наличии нескольких собственников недвижимости попросите показать письменное согласие остальных владельцев, чтобы не оказаться в неприятной ситуации после подписания договора аренды.