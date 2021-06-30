Сьогодні на аукціоні в Тернополі продадуть поні

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» інформує про продаж на електронному аукціоні об’єкта комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, а саме – поні, пише Номер Один.

Місцезнаходження об’єкта: м. Тернопіль, парк «Топільче», «Зоокуток».

Поні – однорічна самка, окрас гнідий, вгодованість вище середньої, вага 130 кг, спокійна, інвентарний номер 11220810.

Дата та час проведення аукціону: 30 червня 2021 року, початок аукціону встановлюється ЕТС.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні – з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов: 5900,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот гривень).

Розмір гарантійного внеску: 295,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 590,00 грн.