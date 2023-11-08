Владислав Ратниченко загинув під час виконання бойового завдання 11 серпня в Малинівці на Донеччині. Герою було лише 19 років. Владислав мав дуже чітку громадянську позицію та не міг бути осторонь.

У 2014-му Владислав з родиною переїхав з Горлівки у Ланівці. Після школи навчався у Коропецькому обласному ліцеї-інтернаті з ПВФП. У 2020 році Владислав пішов на строкову службу та потрапив в окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького (ОПБр, в/ч A0222) у роту спецпризначенців у Києві. У квітні 2022 року хлопець мав звільнитися. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна. Цей день він зустрів у Києві та долучився до захисту столиці від загарбників – їхня рота проводила патрулювання, виловлювали ДРГ тощо. У квітні Владислав підписав контракт та після звільнення Києва був відправлений з бригадою на Харківщину, – ділиться спогадами про сина – батько Віктор.

Я намагався переконати сина, щоб він не підписував контракт, але дитина так вирішила. «Ні, я однозначно буду з хлопцями», – казав Владислав. Він по іншому не міг. Принцип був у нього – якщо треба, то треба. Син мав велике почуття відповідальності. Завжди кудись у бій рвався. Казав, що головне, щоб у нас все було добре. Моральна, психолігчна підготовка у їхній бригаді була досить правильна. Було прищеплено, що вони мають захищати народ, Батьківщину. Це не високі слова, повірте.

В кінці липня Владислава відпустили у відпустку на 10 днів, якраз перед самою смертю.

В останній день відпустки був вже квиток на потяг, ми вже проводжали його, але Владислав раптово передумав і купив інший квиток на пізніше – певно щось відчував. У цей вільний час ми з ним каталися на самокатах.

Розповів батько і про останній день сина.

Владислав був старшим гранатометник, його помічником був хлопець з Волині. Хлопці, коли пішов штурм росіян, прикривали батальйон. Побратими казали їм, що цілять саме по них. Але вони сказали, що будуть прикривати їх до останнього. Було пряме попадання, – зі слізьми розповідає батько.

Владислав Ратниченко отримав «Орден за мужність» (ІІІ степеня). Посмертно.

Свій останній прихисток Владислав Ратниченко знайшов на військовому кладовищі Пантеон Героїв Тернополя.

Захоронення військових – це загальна справа. Я вважаю, що всі патріоти тут лежать. Саме Герої. Спочатку думали поставити пам’ятник в повний ріст. Але коли запропонували військове захоронення, то погодилися. Це для поколінь перш за все. Хочу, щоб пам’ятали, – розповідає Віктор Ратниченко.

Нагадаємо, у Тернополі облаштовують військове кладовище «Пантеон Героїв Тернополя», метою якого є гідне вшанування загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та віддання їм належних військових почестей.

Це не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань. Пантеон витриманий в єдиному стилі, з алеями, з уніфікованим виглядом поховань. Це міжнародна традиція, адже через століття можна буде прийти і бачити, хто тут похований. Буде видно, що був гурт людей з певною ідеєю, за яку вони загинули. І навіть після того, як поховали захисників має бути видно, що ця ідея була спільна для всіх.

БАЛАДА ПРО ВЛАДА

Сім’я втікала від війни,

Від небезпек на кожнім кроці,

З приходом “рускої весни”,

Ще в чотирнадцятому році.

Земля здригалась від гармат,

Стояла смерть перед очима,

Вони ішли крізь дим і чад

Із рюкзаками за плечима.

Ось так залишили Донбас

Крізь окупацію й руїни,

Тоді й потрапили до нас,

На Захід нашої країни.

А діти ще були малі,

Їх переміни не злякали,

І на Тернопільській землі

Нове життя побудували.

З’явились радісні думки,

І на майбутнє сподівання,

Нові подруги у доньки,

А син зустрів своє кохання…

Сховалось лихо в рюкзаку,

Дрімало у куточку хати,

Прийшло за ними в даль таку,

Аби і тут їх наздогнати.

Новини в лютому страшні,

Рев літаків, сирени вили,

Були ці звуки голосні,

І спляче лихо розбудили,

Бо син зібрався на війну

Обороняти Батьківщину,

Залишив дівчину сумну,

Сказавши в цю лиху годину:

“В мій рідний край прийшла біда,

Коли росія наступала,

Аби московська зла орда

Землі моєї не топтала,

Кривавий путінський режим

Нам доведеться подолати!

Я йду боротися із ним,

Тебе й родину захищати!”

А серце матері біду

Іще тоді передчувало,

Хоч він сказав, що “я прийду”,

Його ніяк не відпускало.

Син був хоробрим,наче лев,

І з ворогами мужньо бився,

Та недалеко, між дерев,

Москаль підступний зачаївся.

Занадто близько підійшли,

І з мінометів сильно били,

У тепловізори знайшли,

І їхню групу оточили.

Горів у хлопця в серці жар,

Лише на диво сподівався,

Прийняв на себе він удар,

Та сам,на жаль,не врятувався…

Це був його останній бій,

Від болю знову небо плаче,

Не стане більше він у стрій,

І рідних більше не побачить.

Коли розвіє вітер дим,

За ним заплачуть побратими,

Хоч він загинув молодим,

Та хлопці вийшли — всі, живими…

Сумні у дівчини думки,

І серце матері страждає,

Минають тижні,дні,роки,

Та біль утрати не стихає.

Для мами син — завжди живий,

Допоки крутиться планета,

Красивий,статний,молодий,

На неї дивитися з портрета.

Назад немає вороття,

Лиш теплі спогади про сина,

Їх обидвох на все життя

Зв’язала міцно пуповина.

Хоч він загинув у бою,

У снах до неї прилітає,

І маму,і сестру свою

Тепер з Небес оберігає.

Сльоза скотилась по щоці,

Зринають в пам’яті моменти,

Тримає орден у руці,

Який вручили в Президента…

Ніхто цю пам’ять не зітре,

Хоча й Герої не вмирають,

Нехай Всевишній забере

Їх душі, всіх,до свого Раю…

@Віта Кавінська.