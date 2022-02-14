Сьогодні, у День закоханих, деякі ДРАЦСи Тернопільщині працюють в посиленому режимі

У День святого Валентина в Тернопільській області діє акція “Кохання поза часом 2021”. Відтак, відділи ДРАЦС, які є учасниками, працюватимуть у подовженому режимі.

Відділи ДРАЦС чекатимуть на охочих заручитися і одружитися у День закоханих, з 8:00 до 20:00, повідомляє Мінюст.

На Тернопільщині учасниками заходу “Кохання поза часом 2021” є:

— Бережанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).

адреса: 47500, м. Бережани, вул. Банкова, 6, телефон: (03548) 2-12-10, електронна пошта: vcs@bg.te.drsu.gov.ua

— Борщівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

адреса: 48700, м. Борщів, вул. Грушевського, 2, телефон: (03541) 2-16-25, електронна пошта: vcs@br.te.drsu.gov.ua

— Тернопільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

адреса: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, телефон: (0352) 52-66-86, електронна пошта: vcs@tem.te.drsu.gov.ua

— Шумський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кременецькому районі Тернопільської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

адреса: 47100, м. Шумськ, вул. Шевченка, 3, телефон: (03558) 2-15-31, електронна пошта: vcs@sh.te.drsu.gov.ua

Як повідомляє Тернопіль Драцс, закохані пари зможуть:

— урочисто подати заяву в Тернопільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі;

— в особливій атмосфері зареєструвати шлюб, призначений на цей день;

— скористатися послугою “Шлюб за добу”.

Джерело: 20хвилин