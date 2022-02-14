Європейський ЦНАП у європейській громаді: «Дія центр» в Ланівцях

Унікальний Центр надання адміністративних послуг «Дія центр» відкрили влітку в Лановецькій громаді на Тернопільщині. Більше 230 адміністративних послуг – дозвільні, реєстраційні, соціальні, соціально-правового захисту дітей, земельні та інші, а ще робоче місце для самообслуговування у додатку «Дія» і консультативний центр для бізнесу – в одному приміщенні. Сучасна будівля зведена в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Центр надання адміністративних послуг обслуговує більше 20 тисяч населення. Це четвертий «Дія центр» в Україні, але перший, в порівняно невеликій, територіальній громаді. Унікальний Центр. Лановеччина є прикладом для інших громад, – підкреслив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш .

Зведення будівлі ЦНАПу Лановецької громади почали наприкінці 2019 року. Фінансування проекту: 3,3 млн грн – кошти субвенції з державного бюджету «Прозорий офіс», 1,3 млн грн – кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, 1,9 млн грн – кошти субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП, більше 860 тис. грн – кошти програми «ULEAD з Європою», близько 900 тис. грн – кошти бюджету Лановецької громади.