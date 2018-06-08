Афіша Тернополя 

У центрі Тернополя відбудеться незвичайне свято морозива

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Кожного року виробник морозива № 1 в Україні — компанія «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод») — радує малечу та дорослих багатьох українських міст неперевершеною подією — Святом Морозива. І 2018-й не стане виключенням.

Свято Морозива у Тернополі відбудеться  17  червня з 12.00 до 17.00 на Театральному майдані.

На вас чекатимуть різноманітні майстер-класи, атракціони, розваги та сюрпризи!

Важлива новина — цього року формат свята повністю змінено!

Як саме?

 Спрощено обмін!

 Відтепер взяти участь в атракціоні або майстер-класі дуже просто: достатньо просто купити морозиво на заході.

 1 БУДЬ-ЯКЕ МОРОЗИВО «РУДЬ» = 1 КВИТОК = 1 АТРАКЦІОН!

 Свято буде умовно розподілено на дві великі локації розваги та майстер-класи. Їхній «арсенал» суттєво розширено: кожен зможе знайти щось цікаве для себе.

 

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