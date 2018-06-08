У центрі Тернополя відбудеться незвичайне свято морозива
Кожного року виробник морозива № 1 в Україні — компанія «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод») — радує малечу та дорослих багатьох українських міст неперевершеною подією — Святом Морозива. І 2018-й не стане виключенням.
Свято Морозива у Тернополі відбудеться 17 червня з 12.00 до 17.00 на Театральному майдані.
На вас чекатимуть різноманітні майстер-класи, атракціони, розваги та сюрпризи!
Важлива новина — цього року формат свята повністю змінено!
Як саме?
— Спрощено обмін!
Відтепер взяти участь в атракціоні або майстер-класі дуже просто: достатньо просто купити морозиво на заході.
1 БУДЬ-ЯКЕ МОРОЗИВО «РУДЬ» = 1 КВИТОК = 1 АТРАКЦІОН!
— Свято буде умовно розподілено на дві великі локації — розваги та майстер-класи. Їхній «арсенал» суттєво розширено: кожен зможе знайти щось цікаве для себе.