Какой механизм действия у биофунгицидов?

Биофунгициды относятся к специальной группе препаратов, которые надежно защищают и эффективно лечат сельскохозяйственные культуры от различных заболеваний. Существует множество болезней, поражающих представителей растительного мира, которые пагубно влияют на качественные и количественные показатели урожайности, а также становятся причиной их гибели. Для защиты овощных, зерновых, бобовых и других культур украинские частные аграрии и владельцы коммерческих сельскохозяйственных угодий применяют фунгициды.

Купить биофунгициды для растений оптом можно в компании «БТУ-ЦЕНТР». Это именитый украинский производитель, который выпускает качественные и эффективные препараты для агропромышленного комплекса, широко применяемые не только в нашей стране, но и на европейском рынке. В каталоге на сайте https://btu-center.com/ru/promisloviy-sektor/rastenievodstvo/b-ofung-tsidi/ представлены различные виды фунгицидных средств, которые отличаются по составу, механизму действия и сфере применения. Все биопрепараты обязательно проходят официальную сертификацию, которая подтверждает соответствие государственным и европейским стандартам качества.

Виды и механизм действия биопрепаратов

«БТУ-ЦЕНТР» занимается производством фунгицидов с разными активными веществами в составе, поэтому они отличаются механизмом действия. Выделяют следующие виды препаратов для растений:

Лечебные. Эти биофунгициды используются для обработки культур, уже подвергшихся заболеваниям. Биологически активные вещества оперативно подавляют патогенные микроорганизмы или грибы, сокращая период лечения.

Защитные. Данные препараты применяются в профилактических целях. Ими обрабатывают здоровые растения или семена, чтобы предотвращать вред от возможной болезни. Биофунгициды защитного типа не помогают лечить уже заразившиеся культуры.

Системные. Такие биопрепараты обладают хорошими проникающими способностями — попадая в структуру растения, они распространяются по всему организму и излечивают его, способствуя хорошему приросту. Это позволяет использовать системные фунгициды как при лечении, так и для профилактики болезней. Благодаря быстрому проникновению активных веществ в толщу растений эффективность действия препаратов слабо зависит от погоды.

Контактные. Биофунгициды, надежно защищающие только обработанные побеги, листья, корневище. Данные препараты легко смываются атмосферными осадками, из-за чего до опрыскивания желательно обработать посевные культуры биоприлипателем или использовать их для приготовления баковой смеси — это исключит необходимость проведения повторной обработки выращиваемых культур.

Существуют узконаправленные и универсальные фунгицидные биопрепараты. Первые характеризуются конкретным целевым действием и могут использоваться для обработки семян, вегетирующих растений, а также вносятся в почву. Второй вид — универсальные — применим для любого вида обработки.