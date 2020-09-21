18:00 | 21.09.2020
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Новини Тернополя 

Сьогодні в ТНТУ відновив роботу університетський плавальний басейн

Irena 0 Views Прокоментуй!
🏊🏻‍♀️ З 21.09.2020 відновлює свою роботу університетський плавальний басейн 🙂🏊🏻‍♀️
❗️Дотримуючись рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період карантину та враховуючи попереднє опитування клієнтів, басейн буде працювати включаючи дозволену кількість відвідувачів — двоє на одну доріжку та троє на одну доріжку для спортивних груп.
⏰ Графік відвідувань:
Пн, Ср, Пт — 14.00-20.45
Вт, Чт — 7.00-8.45, 14.00-20.45
Сб — 9.00-20.45
Нд — 9.00-12.45
📍Детальніше: https://bit.ly/2FTBu2c
📞Довідки за телефоном 25-30-95, 51-97-37
Кафедра фізичного виховання і спорту ТНТУ ім. І. Пулюя

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