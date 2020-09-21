Сьогодні в ТНТУ відновив роботу університетський плавальний басейн

Дотримуючись рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період карантину та враховуючи попереднє опитування клієнтів, басейн буде працювати включаючи дозволену кількість відвідувачів — двоє на одну доріжку та троє на одну доріжку для спортивних груп.