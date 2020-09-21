Сьогодні в ТНТУ відновив роботу університетський плавальний басейн
З 21.09.2020 відновлює свою роботу університетський плавальний басейн
Дотримуючись рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період карантину та враховуючи попереднє опитування клієнтів, басейн буде працювати включаючи дозволену кількість відвідувачів — двоє на одну доріжку та троє на одну доріжку для спортивних груп.
Графік відвідувань:
Пн, Ср, Пт — 14.00-20.45
Вт, Чт — 7.00-8.45, 14.00-20.45
Сб — 9.00-20.45
Нд — 9.00-12.45
Детальніше: https://bit.ly/2FTBu2c
Довідки за телефоном 25-30-95, 51-97-37
Кафедра фізичного виховання і спорту ТНТУ ім. І. Пулюя