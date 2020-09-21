Читачка подарувала в бібліотеку в Тернополі 80 книг для дітей і підлітків

Цьогоріч Тернопільська обласна бібліотека для молоді відзначає 40-річчя з часу створення.

Свої двері для юних читачів відкрила у вересні 1980 року.

Відтоді, вересень для нашої бібліотеки не просто перший місяць осені, а час зустрічі з давніми друзями, час здійснення мрій і підбиття підсумків, час вітань і подарунків.

Однією із перших бібліотеку привітала читачка Лілія Даниленко. Її подарунок – теплі слова та 80 книг для дітей і підлітків (художня, науково-популярна, довідкова література українською та іншими мовами).