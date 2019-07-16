Фотограф із Тернопільщини Олег Марчак презентував виставку фото в інфрачервоному спектрі

Дата першої у Чорткові виставки світлин під назвою «Теплі фото», знятих камерою в інфрачервоному діапазоні, відомого місцевого фотографа та фотохудожника Олега Марчака, відбулася у День міста, 12-го липня, та співпала із професійним святом фотографів.

Олег Марчак і «Теплі фото» Леся Пиняк

Фотовиставка проходила під відкритим небом біля водограю у парку культури та відпочику імені Івана Франка. Митець тут представив 110 робіт. Ще 60 розміщені на виставці в приміщенні Чортківської міської ради.

На фото — відомі краєвиди Чорткова, пейзажі із різних куточків Чортківського району.

Фото Лесі Пиняк

Зазвичай, під час різних виставок панує тиша, але не сьогодні. Справа від водограю жителів та гостей міста на святкування супроводжував Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі».

Всі фото виконані у такій техніці «старим добрим способом»: для того, щоб отримати світлини в інфрачервоному спектрі, треба свій фотоапарат… зламати. Точніше, позбавити кількох деталей. Або взяти дві-три, п’ять старих «мильниць» і створити з них одеу, гідну для таких робіт. Саме так і зробив фотограф Олег Марчак:

Фото Лесі Пиняк

— Матриця фотоапаратів до інфрачервоного спектру дуже чутлива. І виробники роблять все для того, щоб матриця його не побачила, бо станеться похибка в передачі кольорів. Вони ставлять відповідні фільтри. А я поламав свій за рахунком п’ятий фотоапарат, забрав фільтри і ось результат, — пояснив митець.

Більше про іншопланетні пейзажі Олега Марчака можна почитати у матеріалі «Погляду»: Чортківчанин Олег Марчак знімає іншопланетні пейзажі у інфрачервоному діапазоні.

Я лише не можу не згадати, як дві приємні пані так обговорювали побачені фото, що навіть не зауважили нашої розмови з їхнім автором зовсім поряд з ними. Ось фотофакт:

Так, це ті дві пані Леся Пиняк

Олег Марчак з 2005-го року є одним із фотографів Національної спілки фотохудожників України. Був керівником фотогуртка в центрі науково-технічної творчості й дозвілля учнівської молоді у Чорткові (колись — «Станція юних техніків») та відкрив власну фотостудію.

Перша фотовиставка Олега Марчака «Зумій побачити красу» відбулася у Тернополі у 2004-му році, де митець презентував понад 80 робіт.

Свої роботи фотограф раніше представляв на фотоконкурсах в Австралії, Європі, Новій Зеландії, Азії, Африці, Північній та Південній Америці.

Джерело: сайт ЧортківCity