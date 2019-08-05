Новини Тернополя Житель Тернопільщини робить печі з пральних машин 18:00 | 5 серпня, 201916:30 | 5 серпня, 2019 Irena 0 View Прокоментуй! Чоловік налагодив контакти зі всіма, хто в області скуповує металобрухт. Адже саме у цих людей можна надибати старі пральні машинки. Детальніше – у сюжеті. Поділіться: ← На Тернопільщині планують збудувати новий пішохідний міст через Серет Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім’я * Email * Сайт