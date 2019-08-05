Новини Тернополя 

Житель Тернопільщини робить печі з пральних машин

Irena 0 View Прокоментуй!

Чоловік налагодив контакти зі всіма, хто в області скуповує металобрухт. Адже саме  у цих людей можна надибати старі пральні машинки. Детальніше – у сюжеті.

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