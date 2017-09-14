Будівництво надважливого стратегічного об’єкту у Чорткові втілюється у життя

За сприяння Кабінету Міністрів України Урядом прийнято рішення в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 473 “Деякі питання використання коштів, передбачених у Державному бюджеті за програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів” на 2017 рік виділити в м. Чортків

16 473 53 гривень для здійснення I-го етапу реконструкції біологічних очисних споруд.

Вартість будівництва I-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб очисних споруд 20 591 909 гривень, з них 16 473 53 гривень — кошти Державного бюджету, а 4 118 379 – співфінансування з місцевого бюджету.

Міський голова Володимир Шматько спільно з начальником КП «Чортківське ВУВКГ» Віктором Гордієнком зустрілися з директором ТзОВ ”Комфорт-Еко” Віктором Омельчуком з метою підписання договору виконання будівельних робіт з реконструкції біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м куб/доб з виділенням I-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по вул. Гранична, 88.

За результатами аукціону, що відбувся через сиcтему публічних закупівель ProZorro за пропозицією КП «Чортківське ВУВКГ» на реконструкцію біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м куб/доб з виділенням I-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб загальною вартістю 39 076 262 гривень, фірмою переможцем стала ТзОВ ”Комфорт-Еко”, яка виконає реконструкцію біологічних очисних споруд за 35 600 500 гривень.

Проведення будівельних робіт I-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб розпочнеться вже цього місяця.

З метою отримання дозволу на виконання будівельних робіт працівниками КП «Чортківського ВУВКГ» готується пакет документів для подачі в Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.

Володимир Шматько: “Важливість втілення цього проекту важко переоцінити. За наявності надсучасних очисних споруд у нашому місті суттєво зменшиться негативний вплив на екологію нашого краю, а також зміцнить наші позиції у створенні сприятливих умов для майбутніх іноземних інвесторів”.