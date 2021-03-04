15:31 | 4.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Соляна кімната в Тернополі — як там?

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення надає понад 30 соціальних послуг для жителів громади.

Всі вони спрямовані на підтримку осіб, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, зумовлених самотністю, хворобами, інвалідністю чи сирітством, що особливо важливого під час пандемії COVID-19. 

«За прикладом кращих санаторій, у Тернополі на базі міського територіального центру соціального обслуговування населення працює соляна кімната. Відвідати її і безкоштовно оздоровитися тут можуть люди похилого віку, самотні, малозабезпечені тернополяни», – повідомляє міський голова Сергій Надал.

Для того, щоб пройти оздоровчі процедури у соляній кімнаті, необхідно звернутися в Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою: вул. Лисенка, 8, тел.: (0352) 22-02-62, (067) 530-59-40.

Нагадаємо, у територіальному центрі працює також тренажерний зал для жителів громади похилого віку і Благодійна їдальня, яка під час пандемії функціонує в режимі самовиносу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *