Оперативна інформація щодо вакцинації від COVID-19 в Тернопільській області

З 25.02.2021 року в Тернопільській області стартувала вакцинальна компанія від коронавірусної інфекції.

За добу 03 березня щеплено від COVID-19 228 осіб, з них вакциновано 1 дозою 228 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб. Усі вони отримали по одній дозі вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Серед 228 медиків, яким сьогодні проведено щеплення – 84 чоловіки та 144 жінки. Усі вони є медичними працівниками п’яти медзакладів – Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина», Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Бережанської центральної міської лікарні, Чортківської центральної міської лікарні та Бучацької міської лікарні.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 25 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у всіх інших регіонах. На першому етапі вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID. Вакцинуватися потрібно буде двічі.