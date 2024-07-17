Артилерія 24-ї бригади безупинно знищує ворога в районі Часового Яру.

Незважаючи на переважаючі сили росіян, воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, разом із побратимами з інших підрозділів, відстоюють позиції з величезною відвагою та відданістю.

Головні бої розгортаються на лінії каналу Сіверський Донець — Донбас.

Наша артилерія, яка постійно постачає “подарунки” у вигляді 122-мм снарядів, є однією з найбільш руйнівних сил для окупантів.

Моменти бойової діяльності артилеристів Королівської бригади на фотографіях.

Битва за місто триває. Підтримка та солідарність з нашими воїнами вирішально важливі в цей час.

Інф. Тернопільський обласний ТЦК СП