Поради тернопільського майстра: ніколи не сушіть взуття на батареї

Взимку в період вологої погоди, сльоти та холоду тернополянам доводиться набагато довше сушити власне взуття, а ще багато людей допускають велику помилку – ставлять взуття на радіатор опалення.

Будь-якому взуттю потрібно забезпечити правильний систематичний догляд, який складається з щоденного догляду, правильної сушки та зберігання. Як розповів тернопільський майстер з ремонту взуття Володимир Шиманський, матеріал повинен «відпочивати». Пара взуття повинна висихати при кімнатній температурі, це захистить поверхню від утворення грибку всередині.

— Не можна сушити мокре взуття на батареї або поблизу обігрівача. Бо матеріал від цього починає деформуватися, тріскатися, проклеєні деталі можуть відліпитися. Пам’ятайте, що взуття взагалі не можна сушити при перепадах температури і вологості. Якщо шкіра покриється тріщинами, волога безперешкодно потрапить всередину ваших чобіт чи черевиків. Висока температура не тільки деформує шкіру, але й дуже псує шви. Вам здається, що один раз поставили взуття на батарею, воно добре просушилося, тож далі все буде гаразд. Насправді за один раз, звичайно, не зіпсуєте пару. Та досить ще декілька разів нагріти взуття – і згодом із ним доведеться попрощатися. З кожним наступним сушінням матеріал буде промокати все сильніше. До того ж, термостійкість речі зменшиться в кілька разів, — зазначив майстер.

Чоловік зазначив, що будь-яке мокре взуття треба сушити тільки при кімнатній температурі, а не на грубці, батареї, обігрівачі.

— Якщо ваше взуття сильно промокло, треба насухо протерти верх, а всередину накласти туалетний папір або газети. Частина вологи вбереться в них і взуття швидше підсохне. Якщо ви відчули, що газета всередині волога, вийміть її і знову покладіть всередину свіжі газети. Можна покласти і м’яку тканину. А мокре спортивне взуття можна просушити в сушильній або пральній машині з режимом «сушка». Не ходіть у мокрому взутті! Якщо промокло, постарайтеся якомога швидше його зняти. Бо ж матеріал псується, якщо не дати йому просохнути природнім способом. Швидко висушити взуття допоможе звичайна сіль. Нагрійте її, висипте у шкарпетку, акуратно розподіліть всередині чобота або черевика. Якщо сіль охолола, а волога всередині залишилася, повторіть процедуру, — підмітив пан Володимир, додавши, що зазвичай взуття повністю висихає лише через 15-20 годин.

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