У Тернополі відбувся форум “Соціальна сфера в умовах війни: виклики та перспективи, кращі практики для громад Тернопільської області”.

Він булв організований Благодійною організацією “Благодійний Фонд “Стабілізейшен Суппорт Сервісез” спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією.

На форумі представлено роботу діючих центрів життєстійкості Тернопільщини, а також відбулися тематичні воркшопи.

Як наголошує міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, “життєстійкість громади визначається не лише її здатністю вистояти в умовах війни, але й спроможністю забезпечити підтримку найвразливішим верствам населення”. І представлення Центру життєстійкости Тернопільської громади, котрий очолює Ольга Гордієнко, викликав неабияке зацікавлення. Більшість основних напрямків роботи Центру – психологічна підтримка та консультування, робота з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), соціальна підтримка та волонтерські програми, освітні програми та навчання здебільшого співпадають з напрямками роботи інших центрів Тернопільської області. А ось напрям підтримка родин військових вигідно відрізнявся іннованійністю підходів роботи. Центр

життєстійкости Тернопільської ТГ активно співпрацює з родинами тих, хто перебуває на фронті або втратив своїх близьких. Для них організовуються спеціальні психологічні сесії та зустрічі, де можна отримати підтримку від професіоналів і однодумців. Всі консультації здійснюються з індивідуальним підходом до кожного та залученням представників ветеранських та волонтерських спільнот. Важлива частина роботи центру в цьому напрямку є ретельні комунікації з зацікавленими особами. Прикладом такої спільної роботи стало консультування Центром підготовки до зйомок документального фільму режисера Владислава Робського “Народжені щоб жити”. Зрозуміло, що такі підходи викликали зацікавлення у представників інших територіальних громад і, віриться, що невдовзі досвід тернопільського центру життєстійкости пошириться по всій Україні.

Нагадаємо, що центри життєстійкості є частиною Пілотного проєкту з формування життєстійкості, реалізованого в партнерстві з Міністерство соціальної політики України та Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю , а також є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? першої леді Олени Зеленської.

Володимир Ханас