У Тернополі нова танцювальна студія «Майстерня танцю»

Дорогі друзі, ми раді вам представити нашу нову танцювальну студію «Майстерня танцю», яка відкриває свої двері в самісінькому серці Тернополя за адресою вул. Білецька 1А.

Танцювальна студія орієнтована на досягнення наступних цілей:

– стимулювання креативності: ми прагнемо створити сприятливе середовище, де учасники можуть вільно виражати свої думки та емоції через танець. Наші заняття заохочують до експериментів із рухами, стилями та формами виразності, що допомагає розвивати індивідуальність кожного танцюриста.

– розвиток професійних навичок: у нас працюють досвідчені викладачі, які не лише діляться технічними навичками, але й надихають учнів на глибше розуміння танцювального мистецтва. Ми пропонуємо навчальні програми, які охоплюють різні стилі танцю, що дозволяє учасникам вдосконалювати свої здібності та поглиблювати знання в обраній дисципліні.

– поглиблення фізичної підготовки: заняття в нашій студії сприяють розвитку фізичної витривалості, координації та гнучкості. Через танець учасники зможуть покращити свою загальну фізичну форму, набуваючи нових навичок у русі, що позитивно вплине на їхнє здоров’я та самопочуття.

– формування позитивної атмосфери: у «Майстерні танцю» ми дбаємо про дружню та підтримуючу атмосферу, де кожен учасник може розкрити свій потенціал, відчути себе комфортно та впевнено, незалежно від рівня підготовки.

Наша мета – не лише навчати танцям, а й створити простір, де кожен може знайти натхнення, розвивати свої креативні здібності та досягати нових вершин у танцювальному мистецтві!



Чому «Майстерня танцю»?

Професійні викладачі: у нас викладачі лише з вищою хореографічною та педагогічною освітою, які мають великий досвід роботи у різних стилях танцю. Тому у нас системне програмне навчання для рівноцінного навантаження та стабільного розвитку відповідно до вікових періодизацій.



Ми проводимо заняття для всіх вікових груп за такими напрямами:

– від 5-ти до 18-ти р. Зміст навчальної програми:

CLASSIC DANCE (BALLET)

CONTEMPORARY DANCE

MODERN-JAZZ

ІМПРОВІЗАЦІЯ

– від 18-ти до 99-ти р. Перелік напрямів:

CLASSIC DANCE (BALLET)

CONTEMPORARY DANCE

HIGH HEELS

STRETCHING

BARRE

Ми пропонуємо групові, та індивідуальні заняття для всіх вікових категорій за доступними конкурентоспроможними цінами.

Запрошуємо вас приєднатися до нашої танцювальної спільноти у «Майстерні танцю»! Разом ми створимо атмосферу творчості, радості та натхнення. Не пропустіть можливість зануритися у світ танцю, де кожен зможе стати майстром свого руху незалежно від віку.

Дякуємо за увагу!

Чекаємо на вас у «Майстерні танцю» по вул. Білецька 1А, кабінет 402.

0678799318 – Анастасія

0979553293 – Руслана