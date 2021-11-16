Денис Шмигаль у Тернополі: про опалювальний сезон, «Велике будівництво» та тисячу від президента

Сьогодні, 16 листопада, на Тернопільщину з робочим візитом прилетів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він відвідав кілька об’єктів в області та в самому Тернополі.

Під час спілкування з журналістами Денис Шмигаль наголосив, що Тернопільщина входить в ТОП-10 успішних областей України та має великі перспективи подальшого розвитку.

«Це надзвичайно важлива поїздка, і ми сьогодні відвідали, проінспектували, поділились досвідом. Що хочу відмітити? Тернопільщина сьогодні надзвичайно інтенсивно розвивається і в частині програми “Велике будівництво” Президента України і в частині нових технологій, які застосовуються у місті Тернопіль (в частині опалення та енергозбереження). А це дуже важливо напередодні зими, коли ми говоримо про опалювальний сезон. Хочу ще раз запевнити всіх, що опалювальний сезон буде проходити напружено, але дуже впевнено. Ми розуміємо, як провести його стабільно. В Тернополі надзвичайно добрий досвід по заміні котелень, до речі, за кошти міжнародних кредиторів, ми одну з таких котелень “Тернопільміськтеплокомуненерго” відвідали. Це нова технологія, котельня повністю працює в автоматичному режимі, замінені мережі, втрати мінімізовані. Дуже важливий момент – це встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, що фактично знижує вартість платіжки і знижує втрати тепла при транспортуванні. Порівняно з іншими містами, і областями, де я був протягом останніх трьох тижнів, звичайно це такі проривні технології, які сьогодні вже застосовуються тут на Тернопільщині. Це тішить»,- сказав Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами.

Наступний, важливий крок, за словами прем’єр-міністра, це велика програма енергозбереження для багатоповерхових будинків. Йдеться про комплексно нові котельні, мінімізація втрат в мережах, попередньо заізольовані труби.

“Тернопіль в багатьох вже випадках перейшов на дві труби із чотирьохтрубної системи гарячого водопостачання і теплопостачання. Це теж дуже важливо для енергозбереження, для того, щоб зекономити газ. Всі ці речі, звичайно, ведуть Україну до зменшення споживання газу. Для того, щоб нам збалансуватися потрібно зменшити споживання за рахунок енергоефективних заходів і збільшити власний видобуток і в принципі Україна має бути самодостатньою у споживанні енергоресурсів протягом опалювального сезону. Така програма. Її можливо реалізувати щонайменше за три роки, максимум, на нашу думку, до п’яти років. І, власне, Тернопіль в цьому є хорошим прикладом»,- продовжив прем’єр-міністр України.

Окрім цього Денис Шмигаль відвідав об’єкти «Великого будівництва», зокрема дорогу М-30.

«Що дуже важливо, що дороги будуються комплексно і якщо це в межах міста, то будуються з тротуарами. Я подивився, що 60 кілометрів тротуарів за цей рік збудовано в Тернополі та Тернопільській області, 275 кілометрів доріг цього року, більше 160 км минулого року. Це більше ніж за всі попередні роки відремонтовано і усе це відремонтовано в рамках проекту “Велике будівництво”, що також важливо для розвитку і області і міста, -запевнив Володимир Шмигаль.

Також Денис Шмигаль побував у Підгороднянській громаді, де відвідав новозбудовану з нуля школу з дошкільним навчанням 1-4 класи.

«Надзвичайно цікавий об’єкт, повністю сучасний зі всіма заходами безбар’єрності – усе дотримано, і це теж важливо. По-перше, що важливо – абсолютно ринкова адекватна ціна такого об’єкту, півтора роки максимальний термін будівництва, коли з нуля від фундамента збудований об’єкт, діти вже вчаться і в дошкільних групах, і перший клас ми сьогодні подивилися як проходять уроки. Що теж важливо, уроки проходять, школа працює, тому що 100 відсотків персоналу вакциновані»,- продовжив прем’єр-міністр України.

Під час спілкування з журналістами Денис Шмигаль вкотре закликав вакцинуватися, позаяк це єдиний шлях подолати епідемію. Також прем’єр-міністр України розповів про те, хто і коли зможе отримати обіцяну президентом тисячу гривень за вакцинацію.

«Буквально вчора президент України оголосив про підтримку окремих галузей, які постраждали від ковіду через таку систему ваучерів, сертифікатів, коли вакцинованим людям держава буде видавати через додаток «Дія» тисячу гривень, які можна буде цільово використати на постраждалі галузі – це креативні індустрії – кіно, театри, музеї, тобто це ті індустрії, які страждали через ковід. Абсолютна програма підтримки і людей, і креативного бізнесу і того, який постраждав від ковіду, протягом ось цих уже півтора роки, протягом пандемії. Ми розраховуємо, що ця програма буде діяти і в цьому, і в першій половині наступного року і всі, хто провакцинувався звичайно зможуть нею оперативно і дуже зручно через додаток “Дія” скористатися.