Спецпризначенці Тернополя провели спецоперацію по затриманню злодія

Крадія, який намагався винести з чужого помешкання майно затримали 9 квітня близько 23 години тернопільські правоохоронці. Про проникнення до квартири у будинку на вулиці Коновальця у Тернополі поліцейським повідомили випадкові перехожі.

На місце події одразу виїхали патрульні поліцейські, групи швидкого реагування та оперативники. Як з’ясувалося, крадій проник до квартири шляхом віджиму балконного вікна на першому поверсі багатоповерхівки. Господарі покинули помешкання на період ремонтних робіт. Саме на інструменти та інше ремонтне обладнання і спокусився злодій, однак довести злочинного наміру до кінця не вдалося. Зловмисник, помітивши приїзд працівників поліції, зачинився в квартирі. Там його і затримали спецпризначенці «КОРДу» та доправили до відділу.

Слідчі встановили особу злодія – ним виявився раніше судимий 40-річний тернополянин. Чоловік в минулому відбував покарання за крадіжки та наркозлочини, тепер знову вдався до протиправного.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно частини 3 статті 15 та статті 185 ККУ. Правоохоронці перевіряють причетність злодія до скоєння інших аналогічних злочинів. Тривають слідчі дії.