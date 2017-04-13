Спіймали аферистів, які “розвели” восьмеро тернополян

Заїжджі чоловіки з Кривого Рогу обдурювали людей, пропонуючи їм роботу.

За словами начальника сектору боротьби зі злочинами в державному секторі та шахрайства Віктора Демчана, двоє аферистів приїхали до обласного центру у березні цього року. В інтернет-мережі розмістили оголошення про пошук водіїв. Спочатку з усіма бажаючими працювати спілкувався один з “роботодавців”. Коли до нього телефонували, а вже потім приходили кандидати, він повідомляв, що усі рейси здійснюються по Україні, але перевозити необхідно небезпечні вантажі. Аби влаштуватися перевізником, потрібно було документ-дозвіл на такі рейси, а також медичну довідку. Коли чоловік бачив, що потенційні безробітні готові йти працювати, він пропонував їм свого спільника, який міг без проблем допомогти у виготовленні усіх необхідних документів.

Виготовлення посвідчення “Про закінчення закладу підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв” вартувала 1500 гривень. За меддовідку тернополяни мали доплатити ще 200-250 гривень. Люди погоджувалися на таку допомогу, давали гроші, а коли телефонували у визначений час, номер не відповідав.

На сьогодні правоохоронці встановили, що лише за тиждень від рук шахраїв потерпіло восьмеро людей. Троє з них уже написали заяви до поліції. Інші наразі вагаються.