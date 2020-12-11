Співробітники СБУ на Тернопільщині «розкручують» справи на мільйони гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) на Тернопільщині системно протидіють загрозам критичній інфраструктурі регіону. При цьому у справах фігурують високопосадовці, а «крутяться» мільйони гривень, пише Терен.

Як повідомили у пресслужбі місцевого правоохоронного органу, із початку року працівники СБУ попередили державних збитків на 66,4 млн грн. За викритими фактами 24-м фігурантам різних справ повідомили про підозру у вчиненні злочинів, 6-х зловмисників засудили.

– Так, оперативники спецслужби попередили протиправне відчуження у громади Тернополя будинку в центрі міста, – кажуть в управлінні СБУ. – Вартість цієї будівлі перевищувала 35 млн грн. Приміщення колишньої залізничної лікарні зловмисники намагалися приватизувати за суттєво заниженою ціною.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ, у місцевій прокуратурі відкрили кримінальне провадження, за ст. 364 Кримінального кодексу України – «зловживання владою або службовим становищем».

До слова, нинішній очільник обласної прокуратури Андрій Миколайчук нещодавно підтвердив, що крапку у цій та інших справах, де фігурують чиновники Тернопільської міської ради, ще не поставили. Про те, що дехто із підозрюваних уже помер, правоохоронці також знають.

– На початку року співробітники управління СБУ також викрили механізм розтрати бюджетних коштів посадовцями районних держадміністрацій Тернопільщини під час постачання природного газу місцевим закладам освіти, – продовжують у пресслужбі. – Протягом 2018-2019 років низка бюджетних установ регіону здійснила закупівлі природного газу за завищеними цінами в інтересах комерційних структур.

Через такі дії посадовців державі завдали збитків на суму понад 2,5 млн грн. Переукладання збиткових договорів на ринкових умовах дозволило місцевим бюджетам зекономити щонайменше 7,5 млн грн тільки у минулому опалювальному сезоні.

– Працівники Тернопільського УСБУ також заблокували масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій, – звітують фахівці. – До оборудок із державними коштами були причетні посадовці лікувальних закладів і соціальних установ столиці, Київської й Тернопільської областей. Фігуранти сприяли оформленню інвалідності учасникам АТО без їхнього відома, а потім привласнювали передбачені законом виплати. Збитки держави врешті сягнули майже 7 млн грн, а в разі продовження оборудки, махінаторам вдалося б заволодіти ще понад 6 мільйонами із держбюджету.

За всіма згаданими фактами тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у скоєнні злочинів, запевнили в УСБУ.