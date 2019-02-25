Спортсмени школи “Екстрим” вернулись з Буковелю у Тернопіль з нагородами

24 лютого в Буковелі завершився Чемпіонат України зі сноубордкросу.

В ньому брали участь 3-є спортсменів тернопільської школи “Екстрим”, які гідно виступили.

🥇Тарнавська Таня стала чемпіонкою України.

🥉Бігус Тарас виборов бронзу.

👍🏻 Мамчур Володимир заняв 6-те місце

Довідка. Сноубордкрос або бордеркрос — зимовий олімпійський вид спорту, дисципліна сноубордингу, в якій спортсмени змагають у швидкісному спуску спеціально підготовленою трасою. У сноубордкросі одночасно стартує група сноубордистів, зазвичай чотири. Перемагає той, хто першим перетинає лінію фінішу.