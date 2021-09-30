«Справа Ромчика Кулака»: батько 12-річного хлопчика намагається знайти винних у смерті сина

«Справа Ромчика Кулака» – відома на цілу Україну. Це історія боротьби за відповідальність у медицині. Вже четвертий рік батько 12-річного хлопчика з Тернополя – Володимир Кулак намагається знайти винних у смерті сина. На лаві підсудних двоє лікарів Жидачівської лікарні: інфекціоністка Ганна Чущак та хірург Юрій Михальчук. Саме їх чоловік звинувачує у лікарській недбалості. Аби довести провину лікарів у суді залишився тільки рік, адже потім виходить термін давності злочину.

Володимир Кулак за допомогою звернувся до депутата Верховної Ради Людмили Марченко, щоби вона взяла на особистий контроль завершення процесу, бо чоловік бачить, як справу свідомо затягують. Що можна казати, коли лише на четвертий рік боротьби у Миколаївському районному суді врешті почали допитувати обвинувачених.

– Шлях несправедливості був довгим, але правда завжди перемагає. В жовтні відбудуться два фінальні судові засідання. Я тримаю це питання під особистим контролем.Також за цією історією стежать не тільки вся спільнота ЗМІ Львова й Тернополя, а й Громадська Рада при УСБУ у Львівській області. Я впевнена, що ми законодавчими ініціативами не даремно перезавантажуємо судову реформу в країні. Україна давно потребує кваліфікаційної роботи суддів і доброчесності судової гілки влади, – написала на своїй сторінці у соціальній мережі Людмила Марченко.

Нагадаємо, трагедія сталася у червні 2017 року. Ромчик перебував на літніх канікулах на Жидачівщині у бабусі. Йому раптом стало зле: хлопчик скаржився на сильний біль у животі. Його забрала карета швидкої до Жидачівської лікарні. Близько 12 годин медики не могли встановити діагноз дитині. Спершу вважали, що у нього тепловий удар, гастрит чи харчове отруєння. Тож госпіталізували Ромчика у доросле інфекційне відділення. Хоча згодом з’ясували: у нього заворот кишківника. Дитину відправили до львівського «Охматдиту». Після завороту – кишківник починає відмирати через 4-6 годин через припинення кровопостачання. Тому допомогу потрібно надавати негайно. Дитину ж привезли до Львова майже через 14 годин після перших ознак недуги. Тому львівські медики уже не могли врятувати життя хлопчику.