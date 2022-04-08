У Тернополі пройде загальноміська толока

При сприятливих погодних умовах 14-15 квітня на території Тернопільської громади заплановано провести загальноміську толоку.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал з метою організації належного санітарного стану та підвищення рівня доброустрою на території громади.

У заходах із впорядкування зелених зон, прибудинкових, прилеглих та закріплених територій візьмуть участь підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, громадські організації, педагогічні колективи навчальних закладів та мешканці міста.

Під час екологічної акції заплановано провести впорядкування територій та висадження нових зелених насаджень як в межах Тернополя, так і в інших населених пунктах громади.

Запрошуємо небайдужих жителів громади долучитися до проведення робіт з підвищення рівня благоустрою у Тернопільській громаді.