12:27 | 25.02.2021
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Новини Тернополя 

Стало відоме ім’я нового головного податківця Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!

Наказом Державної фіскальної служби України від 23 лютого 2021 року тимчасове виконання обов’язків начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області покладено на підполковника податкової міліції Романа Лисаковського.

Роман Лисаковський у 2008 році закінчив Національний університет Державної податкової служби України. За період проходження служби в податковій міліції працював на оперативних та керівних посадах у Тернопільській, Львівській областях та апараті Державної фіскальної служби України.
Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».


Джерело: Тижневик “Номер один”

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