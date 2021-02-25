Стало відоме ім’я нового головного податківця Тернопільщини

Наказом Державної фіскальної служби України від 23 лютого 2021 року тимчасове виконання обов’язків начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області покладено на підполковника податкової міліції Романа Лисаковського.

Роман Лисаковський у 2008 році закінчив Національний університет Державної податкової служби України. За період проходження служби в податковій міліції працював на оперативних та керівних посадах у Тернопільській, Львівській областях та апараті Державної фіскальної служби України.

Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».



