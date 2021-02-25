У Тернополі від COVID-19 першою провакцинували дитячу лікарку

Сьогодні у Тернополі до роботи приступила перша мобільна бригада з імунізації, яка пройшла кваліфіковане навчання у Києві, яка вже провела перші вакцинації від COVID-19.

А першою в області вакцинованою особою стала завідувачка інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Ольга Дивоняк. Про це повідомляють у медичному закладі.

Нагадаємо, Тернопільська область отримала 16 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Першочергово вакцинуватимуть медичних працівників, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. У Тернопільській області є таких 27 медзакладів. З понеділка будуть проводитися навчання інших мобільних бригад, щоб змогти імунізувати на першому етапі цілу область.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Британія-Швеція) закуплена за державні кошти. Виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield. Протягом першого півріччя МОЗ планує закупити від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини. Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації. Докладніше про вакцинацію можна дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що регіональним координатором вакцинальної кампанії на Тернопільщині визначено Марію Павельєву. Вона також є експертом за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА та заступницею директора КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР.