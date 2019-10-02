Стало відомо, хто очолив Тернопільський обласний шкірвендиспансер

1 жовтня, відбулося засідання конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер».

На конкурс надійшли документи від одного претендента на посаду. Члени конкурсної комісії заслухали конкурсну пропозицію Семенини Руслана Омеляновича, який означив основні цілі плану реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Після проведення процедури голосування та підрахунку голосів члени конкурсної комісії визнали Руслана Семенину переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради.

Тернопільський ОШВД