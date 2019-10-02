На Тернопільщині волонтери відновлюють костел Діви Марії у с. Великий Ходачків

Волонтери благодійного фонду “Пам’ять і любов” розпочали відновлювальні роботи біля костелу Діви Марії у с. Великий Ходачків.

24 квітня 1879 року вважається датою закладення наріжного каменю під будівництво костелу Матері Божої Утішительки і св. Йосифа Улюбленця.

На сайті Римо-католицької Церкви «Костели і каплиці України» розміщено коротку історію храму.

«Консекрація храму відбулась 1890 року. У 1899-1900 роках святиню добудували. 1907 року вперше згадується парафіяльна експозитура у Великому Ходачкові. 1916 року німецькі війська, намагаючись знищити спостережний пункт російських військ, облаштований на вежі костелу, повністю його зруйнували».

Після війни римо-католики декілька років відправляють літургії в місцевій греко-католицькій церкві. І як розповідають на сайті РКЦ в Україні, син Казімежа, Генріх Шеліський, дарує громаді нову земельну ділянку під будівництво нового костелу.

«Протягом трьох років римо-католики містечка послуговувались місцевою церквою, а 1919 року збудували тимчасову дерев’яну каплицю. У 1925 році було засновано самостійну парафію та закладено фундамент нового храму вже на іншій земельній ділянці, яку теж подарували Шеліські».

Проект костелу належить Тадею Шнейдеру. Проте через брак коштів спорудження цієї святині затягнулось до 1934 року. У середині 30-х років парафію, яка налічувала майже три тисячі вірян, адміністрував о. Стефан Хабло.

Частину костельного майна після закриття храму було вивезено до Польщі. У ньому за радянської влади спочатку облаштували школу-майстерню трактористів, потім – зерновий склад, а далі – склад мінеральних добрив. Зараз святиня перебуває у стані руїни.