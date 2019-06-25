Стало відомо, у яких будинках і коли першими включать гарячу воду

З 20 червня було припинено постачання гарячої води у деяких житлових будинках Тернополя у зв’язку із плановою заміною теплової мережі від котельні по вул. Київській, 3с.

І уже з 08.07.2019р. буде відновлено постачання гарячої води у будинках за адресами:

вул. 15 квітня, 7, 9;

вул. Київська, 14, 16, 18;

вул. Б. Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

З 15.09.2019р. до житлових будинків за адресами:

вул. Смакули, 1;

вул. Пушкіна, 1, 2, 3, 5;

вул. Генерала М. Тарнавського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

вул. Чалдаєва, 10, 123;

вул. Київська, 4, 8, 10, 12;

вул. Б. Лепкого, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14. Відновлення постачання гарячої води в інших будинках Тернополя відбудеться відповідно до раніше затвердженого графіку https://rada.te.ua/news/30353.html