Стало відомо, у яких будинках і коли першими включать гарячу воду
З 20 червня було припинено постачання гарячої води у деяких житлових будинках Тернополя у зв’язку із плановою заміною теплової мережі від котельні по вул. Київській, 3с.
І уже з 08.07.2019р. буде відновлено постачання гарячої води у будинках за адресами:
вул. 15 квітня, 7, 9;
вул. Київська, 14, 16, 18;
вул. Б. Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
З 15.09.2019р. до житлових будинків за адресами:
вул. Смакули, 1;
вул. Пушкіна, 1, 2, 3, 5;
вул. Генерала М. Тарнавського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
вул. Чалдаєва, 10, 123;
вул. Київська, 4, 8, 10, 12;
вул. Б. Лепкого, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14.
Відновлення постачання гарячої води в інших будинках Тернополя відбудеться відповідно до раніше затвердженого графіку