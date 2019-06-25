Іван Чайківський: мають працювати закони, в першу чергу – економічні!

Все, чим багата аграрна галузь України, показали в Настасові на 4-му міжнародному форумі аграрних інновацій «Нове зернятко – 2019». 2 дні, понад 100 учасників, майже 4000 гостей та відвідувачів, десятки гектарів демо-посівів. Все це заради того, щоб показати сучасні інновації в роботі сільгоспвиробників та всіх суміжних галузей.

Засновник компанії «Агропродсервіс» (організатора форуму) Іван Чайківський каже, що в основі добробуту громадянина лежить економіка.

«Ми пропонуємо аграріям просту формулу: ознайомся з інноваціями, прорахуй свої кошти в таку інвестицію та отримуй прибутки і розвиток бізнесу», – пояснює Іван Адамович. – Економіка має працювати. Ми, сільгоспвиробники, показуємо, як це відбувається. Так має працювати все на рівні держави. Тоді буде добробут кожного громадянина, як це забезпечують аграрії на територіях, де обробляють землі».

За словами Івана Чайківського, хлібороби, які працюють в реальному секторі виробництва, добре знають не тільки проблеми людей, але і як їх вирішити. Бо стикаються з цим чи не щодня, ремонтуючи дороги, допомагаючи школам, садочкам, ФАПам, вирішуючи ті проблеми громад, з якими влада, не маючи грошей, просто не справляється.

«Настав час аграріям самим ставати владою», – підсумовує Іван Чайківський.