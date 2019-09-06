Стало відомо, як виглядатиме Привокзальна площа у Тернополі після реконструкції

Цього тижня розпочалася реконструкція Привокзальної площі у Тернополі. Після реконструкції на даному об’єкті будуть оптимізовані місця для паркування, зокрема буде облаштована зона для екскурсійних автобусів, розмежують місця для стоянки приватного транспорту пасажирів та таксі, а для пішоходів та велосипедистів – забезпечать прямий доступ з вулиці Чорновола до залізничного вокзалу.

На Привокзальній площі також проведуть заміну покриття, благоустрій території з влаштуванням нового вуличного освітлення, зелених зон та місця для відпочинку, – повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.