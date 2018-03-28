Стало відомо, які двори Тернополя цьогоріч відремонтують за кошт міської ради

Про хороше:

1. Є ряд будинків, котрі дійсно потребують нагальної бюджетної допомоги.

2. Частково дотримуються обіцянки міського голови. На скільки ці обіцянки вірні – це вже інше питання.

– Мудре рішення включити в перелік будинок просп. Злуки, 2, котрий є далеко не новим, але в котрому люди минулого року зважились і створили ОСББ. Самоорганізованих мешканців слід винагороджувати.

3. Вкотре в титульний список включено будинок вул.15 квітня, 3б. Ремонт саме цього двору блокував міський голова з метою налаштувати мешканців проти свого депутата – мого колеги Ігор Турський.

Про погане:

1. Реальні плани виконання ремонтів суттєво відхиляються від виборчих обіцянок міського голови. До прикладу, двір вул.Бродівська, 54 мав бути відремонтований в 2017-му році.

2. Відсутність системності та зрозумілої й прозорої логіки у плануванні ремонтів.

3. З точки зору справедливого розподілу коштів по виборчих округах, м’яко кажучи, є суттєві застереження. Є округи, котрі “чомусь” обділені вже не перший рік.

4. Ремонти дворів вкотре використовуються як засіб впливів на депутатів. Але як бачимо, “обділеними” бувають і ті, хто старався бути максимально лояльним владі і явно не чекав такої “винагороди”.

5. Дискримінація ОСББ. На ділі, бюджетна підтримка самоорганізованим мешканцям явно мізерна.

P.S. Мешканцям будинку просп. Злуки, 2 раджу поцікавитись проектною документацією. Хвилююсь, щоб як ви раніше боялись, проти вашої волі (!) ваш двір не перетворився для “транзитним” (наскрізним) для мешканців новобудов.