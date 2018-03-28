На Тернопільщині пасажирський потяг зійшов із рейок

Через те, що крадії демонтували частину металевих деталей колії, вчора на території Тернопільщини з рейок зійшов дизель-потяг з пасажирами.

Про це повідомляє сайт “Укрзалізниці”.

За межами колії опинилися два вагони приміського потяга №6285 Гусятин – Чортків. Із 15 пасажирів та працівників залізниці, які перебували в час аварії у потязі, ніхто не постраждав. Пасажирів доставили за місцем призначення. Працівники залізниці оперативно відновили клію. Орієнтовно о 21:00 год того ж дня повноцінний рух на колії відновився. Тим часом правоохоронці намагаються розшукати злодіїв.