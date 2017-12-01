Стали відомі результати виборів старост у 5 селах Тернопільщини
27 листопада оприлюднили підсумки перших виборів старост сіл Борсуківської об’єднаної територіальної громади, що на Лановеччині. Вибори відбулися минулої неділі, 26 листопада.
Зокрема старостою с. Борщівка стала Табас Тамара Іванівна, с. В. Кусківці – Бондарець Петро Михайлович, с. Нападівка – Черній Віктор Павлович, села Передмірка – Павлюк Анжела Миколаївна, с. Синівці – Пасічник Віктор Феофанович.
За інформацією сайту Борсуківської об’єднаної територіальної громади.