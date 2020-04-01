Володимира Зеленського просять взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі

Відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському від громади м. Монастириська щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі опублікувала у мережі Фейсбук місцева громадська активістка Світлана Безділь.





Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області!

Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус.

Такі заяви свідчать про некомпетентність!

Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою!

Вони у безвиході!

Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!

Як наслідок – станом на 01 квітня 77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівникам діагностовано COVID-19.

Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району.

Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на “український Ухань”!

Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу, зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту!