18:30 | 1.04.2020
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Новини Тернополя 

Володимира Зеленського просять взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі

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Відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському від громади м. Монастириська щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі опублікувала у мережі Фейсбук місцева громадська активістка Світлана Безділь.

Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області!

 

Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус.

 

Такі заяви свідчать про некомпетентність!
Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою!
Вони у безвиході!
Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!

 

Як наслідок – станом на 01 квітня 77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівникам діагностовано COVID-19.

 

Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району.
Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на “український Ухань”!

Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу, зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту!

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